Comienza la auditoría forense de la URJC en el Instituto de los másteres fraudulentos

Esta mañana comienza en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) la auditoría forense de las cuentas del Instituto de Derecho Público que organizó los másteres de Cifuentes, Pablo Casado y de Carmen Montón. La universidad ha contratado a una empresa que hoy mismo va a entrar en el centro que dirigía Álvarez Conde con el objetivo de buscar hasta debajo de las piedras para encontrar todas las irregularidades cometidas en la contabilidad de este organismo que esta siendo investigado en los juzgados por malversación.

No es el único centro que se va a auditar. La Universidad Rey Juan Carlos también ha comenzado una auditoria forense en el Instituto de Estudios Jurídicos Internanacionales, que también funcionaba con un CIF propio, aunque en este caso sus cuentas ya se han incorporado a las de la universidad. Además, se va a auditar el centro de formación permanente, el que organiza los cursos de formación de la URJC que ahora la universidad pretende remodelar tras los problemas detectados en la gestión académica, como les avanzó esta semana la Cadena SER. En el caso de este centro de formación, la Rey Juan Carlos ha comprobado que dos de sus trabajadoras estaban contratadas de forma irregular a través del Instituto de Álvarez Conde y no directamente por la universidad.

De esta auditoría, que después se aportará al juzgado que investiga una presunta malversación de fondos en el Instituto de Derecho Público, la universidad espera recopilar toda la información de las supuestas irregularidades contables cometidas durante un amplio periodo de tiempo. Además, hace apenas quince días la URJC ha puesto en marcha otra serie de auditorías -en este caso académicas- en los vicerrectorados de ordenación académica, estudiantes, posgrado y calidad, con la que buscan una foto fija de todas los procedimientos que se ponen en marcha desde que entra un alumno hasta que sale de esta universidad.

Estas auditorías contables que empiezan este jueves pueden tardar unos tres meses según los cálculos de la propia universidad. Hasta que no haya resultados, la URJC no podrá aprobar sus cuentas de 2017 que debía haber entregado a finales de junio a la Comunidad de Madrid para su supervisión y fiscalización. La universidad ya avisó de esta situación a la administración regional y pidió un aplazamiento para entregar las cuentas con lo que esperan no ser multados por el retraso.