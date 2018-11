Activistas de la vivienda reclaman al IVIMA que entregue las casas vacías a familias

Samira está en plena calle con un micrófono y un altavoz diciendo "no se puede tener 15 años a una familia esperando una vivienda porque al final en este recorrido se pasan muchas penurias. Y aquí arrastramos a muchos niños que terminan en la calle".

Es parte de la acción para denunciar las más de 500 viviendas vacías que tiene la Comunidad de Madrid en toda la región que han llevado a cabo el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Coordinadora de Vivienda, entre otros colectivos.

Javier Gil, uno de los portavoces explica el motivo de la protesta. "Vivimos en un contexto de emergencia habitacional donde se está desahuciando a muchas personas. Lo que nos ha dicho la Comunidad de Madrid es que están adjudicando esas viviendas. Nosotros lo que decimos es que si desde 2006 a 2018 no has podido adjudicar estas viviendas es que las personas encargadas no son competentes para mantener los cargos y, por tanto, pedimos su dimisión inmediata". En referencia a la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo, y la directora de la Agencia de la Vivienda Social (antiguo IVIMA), Isabel Pinilla.

ELENA JIMÉNEZ

La protesta se sitúa en uno de los cuatro edificios que estos colectivos han señalado en el barrio de Lavapiés como vivienda pública vacía. En el número 17 de la calle Valencia solo tres viviendas de las más de 30 que hay en el edificio están ocupadas por alguna familia.

Maira mira ese edificio y piensa. Ella tiene para la semana que viene una orden de desahucio pese a que tiene dos niños menores de edad y otra en camino que nacerá en enero. "Veo un edificio vacío, veo una injusticia. Veo un montón de casas sin familias ocupándolas y que habemos familias con muchos problemas en la calle. Injusto. Injusticia".

Junto a esta joven hay varias decenas de personas protestando, incluso algunas que ya resolvieron su caso como Rosario. "He venido a apoyar porque era una afectada por la hipoteca y por la ayuda de ellos conseguí una vivienda y ahora estoy con ellos para buscar solución a los demás compañeros". Todos dispuestos a recordarle a la Comunidad de Madrid que no puede haber casas sin gente y gente sin casas.