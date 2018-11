Octubre dejó un 261% más de lluvias de las habituales en Menorca

Los acuíferos de Menorca se empiezan a recuperar tras las intensas lluvias del mes de octubre. Recursos Hídrico del Govern balear informa que en nuestra isla llovió el mes pasado un 261% más de lo habitual en octubre. Además la tasa ineranual señala que el incremento de precipitaciones en Menorca es del 165%.

Esta agua se ha ido filtrando en el subsuelo y las reservas de Menorca ahora se encuentran en el 50% después de que el mes pasado estuvieran al 41%. A pesar de este incremento de 9 puntos, nuestra isla sigue en situación de prealerta por sequía.

Sin embargo, la situación podría cambiar en el próximo informe. La intensidad de las lluvias hizo que la tierra no pudiera absorber toda el agua. Además, este proceso de filtrado es paulatino, no inmediato. Por ello se espera que a lo largo de noviembre se deje sentir aún el efecto de las precipitaciones de octubre. De todos modos no se puede perder de vista que una acuíferos al 50% están 5 puntos por debajo que un año atrás.

A nivel balear las reservas de agua se encuentran al 56%, el mismo porcentaje que en el mes de septiembre.