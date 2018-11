La DGT desarrolla una campaña para informar de los riesgos del tractor /

Es la tercera edición de esta campaña (la primera en junio 2015, la segunda en noviembre de 2016) de esta campaña conjunta Xunta-Estado, por la problemática específica de Galicia en esta materia.

Galicia posee 413.915 tractores, motocultores, remolques y semirremolques de alta a fecha del presente en el Registro de vehículos de la DGT. Es la Comunidad del país con mayor número absoluto de estos vehículos. En Ourense contamos con 51.948 vehículos de este tipo, de los cuales 23.000 son tractores con una antigüedad media de 28 años (muy elevada).

Son precisamente los tractores más antiguos los que por su fecha de matriculación carecen de estructura de auto-protección (cabina equipada con cinturón de seguridad) y de arcos de seguridad, lo que provoca lesiones muy graves o la muerte al conductor/a atrapado/a en caso de vuelco del vehículo.

La altura del centro de gravedad, los desniveles en el terreno – zanjas, baches – y el deficiente estado de conservación y mantenimiento de estos vehículos provocan numerosos vuelcos de tractores todos los años.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense se concede especial importancia a esta campaña debido a los últimos accidentes acontecidos, y a la gravedad y consecuencias de los mismos. En la provincia de Ourense ocurrió el último accidente mortal de tractor en Coles el 01/08/2018; otros el 03/06/2015 (O Barco) o el 12/07/2014 (Vilar de Barrio), todos producidos por aplastamiento de un tractor -muy antiguo- a su conductor. Pero la accidentalidad de tráfico no refleja la magnitud del problema, puesto que si el siniestro se produce dentro de una finca privada no es un accidente de tráfico, siendo laboral si el accidentado/a es agricultor/a, por lo que en la mayor parte de los casos hablaríamos de un accidente doméstico, produciéndose varios fallecidos todos los años en nuestra provincia que no constan en las estadísticas de la DGT.

La Xunta de Galicia a través del ISSGA (Instituto de seguridade e saúde laboral) ha realizado un tríptico que desde el Estado, concretamente desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, se van a repartir más de 3.000 ejemplares entre las siguientes entidades:

La Guardia Civil de Tráfico y la Guardia Civil del rural repartirán 2.000 trípticos en carretera a los tractoristas directamente y en la Jefatura de Tráfico se tendrán otros 1.000 a disposición del público que matrícula, transfiera… este tipo de vehículos.

Esta campaña tiene un marcado carácter informativo. El tríptico está dirigido a sensibilizar al usuario de estos vehículos sobre los riesgos asociados a su manejo y conducción, a facilitar información sobre las medidas de prevención frente a vuelcos (uno de los accidentes más comunes tanto en carretera como en las fincas de trabajo), a proporcionar consejos de seguridad vial, concienciar a los usuarios sobre el uso de los sistemas de seguridad de estos vehículos, de su adecuado mantenimiento, circular con las autorizaciones necesarias…

Esta campaña informativa y formativa se extiende hasta final de año por ser una época donde ese interfiere menos en actividades agrarias (en Ourense apenas afecta a patata y vino, por ejemplo).

La tenencia de ITV y seguro en vigor, permiso de conducir válido y en vigor y el despliegue en todo caso de los arcos de seguridad si el tractor los lleva instalados son aspectos clave a mejorar desde el punto de vista de vigilancia del Tráfico a estos vehículos.