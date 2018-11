Los trabajadores de la cárcel de Dueñas vuelven a la huelga

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias tras la huelga de los días 24 y 26 de octubre, regresarán los días 17,18,19 y 20 de este mes ante la falta de negociación y la ausencia de soluciones a los problemas de un colectivo que está en pie de guerra en todo el país. ¿Por qué los trabajadores de prisiones han iniciado la primera huelga general de su historia en democracia y la primera del gobierno de Pedro Sánchez? Instituciones penitenciarias y sus profesionales dicen llevar padeciendo el olvido de la Administración desde hace más de 10 años y sus consecuencias son el deterioro de un servicio público esencial. Sus reivindicaciones no son solo económicas sino que “responden a unas mejoras laborales no menos importantes”, señalan en un comunicado.

FALTA DE PERSONAL : Mas de 3500 vacantes que no se han cubierto de un total de 23000 empleados penitenciarios. La ratio en el área de vigilancia puede llegar a 1 funcionario por cada 144 internos. La Oferta de Empleo Público de este año tiene previsto cubrir 911 plazas, ni una tercera parte de las necesarias. Esto supone un riesgo no solo para los funcionarios, sino también para los internos que no ven garantizada su seguridad.

“Olvídense de las series o películas americanas. Aquí los funcionarios no cuentan en su uniforme con esposas, porra, ni mucho menos tasser (pistola eléctrica), solo contamos con unos guantes de jardinero y un bolígrafo y ninguno ha recibido formación continua en defensa personal ni artes marciales. Somos personas normales, una gran parte licenciados en disciplinas que poco o nada tienen que ver con este trabajo”, denuncian los sindicatos.

CONSIDERACIÓN DE AGENTES DE LA AUTORIDAD, no solo como la policía o la Guardia Civil, sino como el personal facultativo y educativo y ahora más recientemente los conductores de transporte público ( BOE 12/10). Colectivos que no tienen ni la décima parte de agresiones que el de prisiones. “Esta situación, para nosotros, los empleados de prisiones, genera una indefensión absoluta ya que sin esta consideración la mayor parte de las agresiones , como amenazas , insultos , intentos de agresión etc… que no tengan reconocidas un daño físico constatable por un médico, quedan en multas que, al ser insolventes la mayoría de los internos, quedan en nada ( si no hay daño físico , no hay agresión)”, señalan. Cada día se produce una agresión en una de las 83 prisiones de España.

El comunicado continúa reivindicando MEJORA SALARIAL, “como nuestros compañeros de Ministerio de Interior , Guardia Civil y Policía Nacional que han visto un reconocimiento más que merecido por otra parte y del que Instituciones Penitenciarias se ha visto excluido. Somos el último eslabón en la cadena de justicia ; tras la detención - por parte de la G.Civil y P. N.- y enjuiciamiento – por los tribunales competentes – toca a los empleados de prisiones la recuperación para la sociedad de aquellas personas que no están preparadas para vivir en libertad según jueces y tribunales. Nuestra labor no acaba aquí , hemos sido pieza fundamental en la investigación , seguimiento y control de terroristas de ETA y ahora de yihadistas. De ahí nuestro profundo malestar al ser excluidos de este reconocimiento”.

Estas y otras son las reivindicaciones de esta plataforma que une en un hecho sin precedentes a TODOS LOS SINDICATOS con representatividad en Prisiones Acaip, Ugt, Csif, CC.OO y Cig (sindicato gallego). El 25 de septiembre la plataforma recibió una propuesta de mejora salarial y laboral por parte Secretario General de Instituciones penitenciarias Ángel Luis Ortiz González que se acercaba a nuestras pretensiones. Una propuesta que suponía una subida salarial lineal de unos 300 euros en tres años para todos los trabajadores penitenciarios, lo que supondría un gasto a cargo del Estado de unos 40 millones de € al año. Además del compromiso de un concurso anual y una OEP suficiente de acuerdo a las necesidades existentes. En resumen una propuesta de mejora retributiva y laboral similar a la de sus compañeros de Ministerio de Interior, Policía y G. Civil.

Sin embargo, “para nuestra sorpresa, el día 28 del mismo mes, esta propuesta es retirada bajo el argumento de que Función Pública no aprobaba este gasto. Incomprensiblemente al día siguiente, este gobierno a través de Hacienda (el mismo órgano que no aprueba nuestra mejora salarial) paga la deuda histórica que Cataluña tenía con los Mossos de Escuadra, que asciende a un total de 700 millones de €. Engañados y estafados por el Sr. Grande Marlaska y su gobierno al que se le llena la boca hablando de gestos pero no de hechos, llegamos a la convocatoria de una HUELGA GENERAL, la primera del PSOE en esta legislatura. Esta huelga general en prisiones ya se realizó de forma masiva los días 24 y 26 de octubre y de nuevo se retomará para los días 17, 18, 19 y 20 de Noviembre. De no ser atendidas nuestras reivindicaciones, la plataforma dará un paso más y convocará una HUELGA INDEFINIDA”, concluyen las organizaciones sindicales.