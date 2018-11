Chivite lanza un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos sobre las inversiones financieramente sostenibles

La socialista María Chivite se reunía con la ministra de Políticas Territoriales con la que habló sobre la ley de inversiones financieramente sostenibles, y de los 113 millones de euros. Chivite lanza un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos: "tranquilidad a los ayuntamientos, los ayuntamientos van a poder hacer esas inversiones, y en cuanto a si hay o no hay acuerdo pues el tiempo ya dará o quitará la razón. Pero lo que más nos preocupaba era el tema de los ayuntamientos porque ya están haciendo pequeño gastos para presentar los proyectos que pueden suponer cinco mil euros o seis mil euros y se preguntaban qué garantías tenían, bueno pues tienen todas las garantías de que esas inversiones se van a poder realizar".

Por su parte, Laura Pérez de Podemos Orain Bai pedía que esos 113 millones se ejecuten inmediatamente. "Es fundamental que se ejecute este año y que se ejecuten cuanto antes, que no se puede condicionar a que el plan de inversiones locales sí y el resto no, porque se trata de partidas también las restantes que han sido traídas de los presupuestos generales de Navarra para el 2019 y que es un dinero con el que contábamos. Hay que insistir en que este dinero es un dinero proveniente de las negociaciones del convenio del cual no hemos podido disponer en ejercicios presupuestarios anteriores, que es nuestro dinero y que no nos tienen que decir cómo lo tenemos que aplicar".