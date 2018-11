"No hay mejor consenso que el disenso, no se puede imponer, debe llegar de las divergencias"

Alfons Cervera, escritor valenciano presenta en Cantabria su último libro, 'La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona', que tiene una dedicatoria especial a las víctimas del Caso Almería, Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero.

Cervera, que participa en el ciclo de La Vorágine 'Narrativa contra la injusticia', una iniciativa impulsada por la asociación de recuperación de la memoria colectiva Desmemoriados y la librería asociativa, ha estado en Hoy por Hoy Cantabria y nos ha hablado, entre otras cosas, de la Transición, cuando unas cosas se hicieron bien y otras no. “Hubo vacíos que estamos tratando de llenar ahora”, explica el autor. “El consenso es la palabra mágica de la Transición, pero no hay mejor consenso que el disenso, no te pueden aplicar el consenso por decreto ley, el consenso tiene que llegar de las divergencias. La democracia de verdad es una democracia de disensos no de consensos”, ha concluido Cervera.

La narrativa de Cervera está vinculada a la memoria histórica y a la recuperación, especialmente, de la memoria de la Guerra Civil. El escritor está comprometido contra "la injusticia y el olvido" y da voz, en sus historias, a los perdedores de la guerra y a los luchadores anónimos por la libertad.