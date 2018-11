La Guardia Civil desarticula una banda de "lanzas chilenos" que robaban en chalés

La Guardia Civil, en el marco de la operación SIRIUX, ha desarticulado el grupo más activo en España en el robo de casas habitadas, los llamados "Lanzas Internacionales", con el arresto de sus 11 integrantes, a quienes se les imputan más de 40 robos en varias provincias y en países como Francia e Italia.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones ha presentado hoy en Segovia los detalles de esta operación en la que se ha detenido a siete chilenos, dos colombianos, un marroquí y una española.

A los arrestados, todos ellos ya en prisión, se les imputan más de 40 robos, 31 de ellos en Madrid, dos en Segovia, tres en Valencia, dos en Sevilla, uno en Málaga y dos en Toledo en los últimos tres meses, así como en Francia e Italia.

La operación ha estado coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia y la investigación se inició el pasado mes de abril, tras detectarse un incremento de este tipo de robos en provincias como Madrid y Segovia.

Barcones ha destacado que se trataba de una banda criminal "profesional" y "perfectamente organizada y estructurada", que utilizaba siempre el mismo "modus operandi", propio de los conocidos como "lanzas chilenos", es decir, jóvenes que viven del robo de viviendas y ejecutan actos delictivos de forma itinerante y causando "gran alarma social". Los detenidos residían en Madrid como "ocupas" en viviendas deshabitadas, lo que ha complicado la investigación, según la delegada. Además, tenían un "escaso arraigo en España", ya que su único objetivo en el país era perpetrar los robos.

En el marco de la operación se han llevado a cabo siete registros en Madrid y en la localidad de Getafe y se han recuperado cientos de piezas de joyería y aparatos electrónicos, dos pistolas simuladas y gran variedad de herramientas para cometer los robos. Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, José Luis Ramírez, ha detallado que la investigación comenzó con la sospecha de un agente que se encontraba fuera de servicio paseando por un municipio de la provincia y detectó un vehículo que "no era de la zona" circulando a plena luz del día.

En ese momento, decidió proceder a la identificación del vehículo y, posteriormente, de los individuos que se encontraban en su interior. Semanas después la unidad de Seguridad Ciudadana detuvo a los viajeros de otro coche que trató de saltarse un control de seguridad e iniciaron unas investigaciones que revelaron que se trataba de un grupo organizado.

El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO), Enrique Barrio, ha hecho hincapié en los escasos meses que han tardado los agentes y unidades especializadas en desarticular esta organización en su "ciclo completo", ya que se trataba de un trabajo "contrarreloj".El tiempo también era crucial porque se trataba de robos en viviendas habitadas, en ocasiones, con sus ocupantes en el interior y aunque no hay constancia de que ninguno de los casos emplearan la violencia esto supone una "situación de riesgo", ha advertido Barrio.

Actuaban siempre un mínimo de tres personas, de modo que los miembros del grupo rotaban a la hora de llevar a cabo los robos y cambiaban sus roles dentro de la organización, entre ellos la elección de los objetivos, vigilancia y transporte de los efectos sustraídos y su posterior venta.

Asimismo, ha comentado que buscaban las viviendas con menos riesgos, es decir, aquellas que no tuvieran alarma y en las que pudieran entrar saltando vallas y rompiendo puertas o ventanas.

En el caso de las joyas robadas, el grupo las enviaba al país de origen de los detenidos ocultas en maletas, por vía aérea, aunque buena parte de éstas también eran entregadas en un establecimiento de compraventa de oro de Madrid, sin ningún tipo de registro ni control administrativo, por lo que aunque la banda se ha desarticulado continúa la investigación en estos establecimientos, según ha confirmado Barrio.

Los aparatos electrónicos o informáticos eran recibidos por una persona de nacionalidad marroquí que se hacía cargo de la mayoría de ellos y que, posteriormente, vendía.

Por último, ha remarcado que la colaboración con las autoridades de Chile ha permitido averiguar la identidad real de los detenidos, que contaban con documentación falsificada.

