Alaya exculpa al delegado de Agricultura de la causa por los contratos de afines al PSOE

La jueza Mercedes Alaya ha exculpado al delegado de Agricultura en Sevilla y exalcalde Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez, tras su procesamiento por un prevaricación en la supuesta contratación de personas afines al PSOE. Según publica hoy Diario de Sevilla, la Sección Séptima de la Audiencia ha dictado un auto en el que ha estimado el recurso presentado por el abogado de Benítez.

La Audiencia recuerda que en esta convocatoria de empleo fueron contratadas 160 personas, "de las cuales según informe de la secretaria del Ayuntamiento, que no ha sido tachado de falsedad, sólo ocho personas de las que fueron contratadas formaban parte de la candidatura del PSOE, no acreditándose que dichas personas no cumplieran los requisitos de mérito y capacidad, pues el arquitecto municipal tenía la titulación requerida". La magistrada no percibe que se produjeran "actuaciones manifiestamente injustas o arbitrarias".