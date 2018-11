La Audiencia confirma, de nuevo, la absolución de Rubén Castro por malos tratos

La Audiencia de Sevilla confirmó en junio la absolución del ex futbolista del Betis, Rubén Castro, por supuestos malos tratos a la que fue su novia. Ahora rechaza el incidente de nulidad de esa sentencia que planteó la defensa. Ya entonces, el Tribunal dijo que no había arbitrariedad o carencia de lógica para concluir que fuera una sentencia nula. Los jueces, ahora, afirman que la perspectiva de género "estuvo ausente y no puede identificarse perspectiva de género con perspectiva de parte".

Una visión de conjunto de todos esos datos y elementos concluyó en la "insuficiencia" del testimonio de la víctima como principal prueba que se pretendía de cargo para sustentar por sí un pronunciamiento de condena.

En este sentido, añade que "no puede pretenderse convertir la perspectiva de género en el único criterio de valoración de la prueba, excluyente de todos los demás y con carácter tasado, de tal modo que cualquier mujer que afirme haber sufrido violencia en ese contexto histórico y social de discriminación y desigualdad debe erigirse, 'per se' y sin más, en prueba que no admite prueba en contrario.

La sentencia que rechaza el incidente de nulidad condena a la ex pareja de Rubén Castro a pagar las costas.

