El ministerio no autorizará el cierre de Andorra si Endesa no ofrece alternativas

La ministra de Transición Ecológica no va a permitir a Endesa el cierre de la Central Térmica de Andorra. Es lo que ha afirmado Javier Lambán este jueves tras mantener una conversación con la ministra Teresa Ribera, ante el revuelo que se ha montado con la información de un diario digital, El Confidencial, donde se dice que Endesa había comunicado oficialmente al Gobierno de España el cierre de la térmica, algo que, por cierto, no es cierto.

Está siendo una mañana muy surrealista. El presidente Javier Lambán ha cargado con dureza contra Endesa por enterarse por un digital de ese supuesto anuncio de cierre y se refería que "frente a otras [empresas] que en la comunidad autónoma demuestran compromiso y afección al territorio y cierta identificación con los intereses de sus gentes, Endesa está demostrando fehacientemente que su único interés en Aragón es obtener beneficios"

Sin embargo, instantes después, explicaba que en su conversación telefonica con la ministra no ha habido ningún anuncio de cierre. "A ella no le ha llegado ninguna comunicación", señalaba Lambán y añadía que "ella no autorizará el cierre de la Central en tanto no haya encima de la mesa un plan de la propia empresa de restitución, de compensación, de puesta en funcionamiento en la zona de economías alternativas". Dice Lambán que el Gobierno de España sigue buscando soluciones para alargar la vida de la Térmica, siempre que se adapte, evidentemente, a la normativa europea.

Sin novedades en la compañía eléctrica

Desde Endesa Aragón aseguran que no hay cambios. De momento, no ha solicitado al Ministerio su intención de cerrar la Térmica a primeros de año. Ignacio Montaner, el director regional de Endesa Gas, ha sido contundente: "Endesa no ha presentado ninguna solicitud de cierre de las centrales, ni la de Andorra ni la de Compostilla", en la provincia de León.

La central deberá dejar de funcionar en 2020 si no cumple con la normativa medioambiental europea. Para ello es necesario realizar inversiones y llevar a cabo un cambio regulatorio. Ninguna de estas dos premisas se ha dado. O lo que es lo mismo: no hay cambios. "No ha habido ninguna novedad que nos permita cambiar el discurso", ha remarcado. "A partir de julio de 2020, si no se hacen unas determinadas inversiones para reducir las emisiones, [las centrales] no podrán funcionar por exceder los límites que marca la UE para este tipo de instalaciones", ha continuado.

Y ante el duro ataque de Javier Lambán, el director regional de Endesa, respondía que no había escuchado todavía las declaraciones pero ha remarcado que "es una empresa responsable y que está realizando muchas inversiones en Aragón y en la provincia de Teruel pero no se dan las condiciones para hacer en la Térmica de Andorra esa inversión tan cuantiosa de 180 millones de euros".