Entre la urgencia y la improvisación

Zaragoza en Común asume que se podrían haber comunicado mejor las obras de asfaltado que se están desarrollando estos días en varias vías de la ciudad, como avenida Madrid o en el Paseo Pamplona, entre otras, que han provocado numerosos atascos y también quejas vecinales por desconocer estas actuaciones. La oposición incide: falta planificación.

El portavoz del gobierno, Pablo Muñoz, en el debate municipal Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza, defendía que son actuaciones urgentes y no se podía esperar a la siguiente Operación Asfalto del verano de 2019. "Teníamos socavones importantes y teníamos que actuar", ha remarcado. "Como no se podía esperar y se ha hecho en unas fechas que, aunque hay actividad, no estamos en la campaña navideña". Y añadía que "asumo la autocrítica y seguro que lo podíamos haber comunicado mejor".

El PP está pidiendo "desde hace mucho tiempo que en la Operación Asfalto se sepa las calles concretas que se van a hacer desde el principio y no se improvise como se viene improvisando", remarcaba Jorge Azcón. Coincidía con este argumento Roberto Fernández, del PSOE, y añadía que es necesario un cronograma. Recordaba que el contrato de conservación de las calles se ha retrasado 7 meses.

Sara Fernández, de Ciudadanos, ampliaba el foco y sostiene que Zaragoza en Común gobierna "a salto de mata". Y Carmelo Asensio, de CHA, añadía otra carencia: la falta participación de las Juntas de Distrito. Respondía Pablo Muñoz que estas son actuaciones sobrevenidas, y que sí que existe planificación de la Operación Asfalto, al tomar como referencia el histórico de las peticiones de las Juntas de Distrito.