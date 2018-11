"¿Qué hacemos para que se sigan fabricando coches en España?"

Disgusto generalizado por las formas con las que el gobierno central ha hecho público el borrador sobre la transición de los vehículos hacia los modelos eléctricos. El director general de Opel ha sido muy claro este jueves en Zaragoza sobre la incertidumbre que generan estos anuncios en bruto. Ha pedido consenso, al igual que la consejera aragonesa de Economía, a la que también ha pillado por sorpresa el anuncio.

La industria llevaba su ritmo hasta que ha llegado este borrador, que, al parecer, les mete más prisa de la deseada. Por eso, el director de Opel Antonio Cobo ha defendido el trabajo de la automoción en la reducción de emisiones y ha pedido orden. "Ha sido una sorpresa para la industria del automóvil en España", ha afirmado. "Tengo que mostrar nuestro descontento, no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado". De hecho, considera Cobo que el anuncio del gobierno central "no ataca el problema real" porque "el problema lo tenemos hoy y lo vamos a tener dentro de 40 años". En este sentido, "necesitamos una política que ayude a hacer esa transición y desde la industria siempre hemos dicho que lo más importante es hacer una transición ordenada".

Cobo ha elevado el tono de su crítica en el corto plazo, porque ahora se genera una incertidumbre que puede distorsionar el mercado: "Coches se venderán y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué hacemos para que se sigan fabricando en España; para mí esa es la gran pregunta", ha remarcado este directivo de Opel. "No ayudan anuncios de este tipo por las incertidumbres que crean, y la mayor pregunta que tengo ahora de mis amigos, de mis empleados es '¿qué me compro?' No podemos generar ese nivel de incertidumbre", ha rechazado.

La consejera Marta Gastón acolcha los efectos recordando que es un borrador, para dejar caer una crítica a continuación al señalar que "creemos sinceramente tiene que ir de la mano de todos los actores involucrados".

Eso sí, la marca francesa PSA, dueña de Opel, ha abierto el calendario de su electrificación para demostrar que ya están preparados para responder a las exigencias de la próxima década. El responsable comercial de PSA en España y Portugal, Christophe Mandon, ha asegurado que "tenemos ya una estrategia muy clara, con inversiones muy importantes, y estamos preparando el futuro híbrido, eléctrico" es decir, "apostamos por la electrificación de nuestra gama y sabemos que dentro de 5 años tendremos la gran mayoría, y el 2025 el 100% electrificado".

El cómputo en las exportaciones

Declaraciones en un acto de un nuevo concesionario de la gama alta de Citroën DS, en el que también hemos conocido otras noticias que tienen que ver con la contabilidad de las exportaciones, la mesa de la automoción y la financiación de proyectos de investigación y desarrollo para modelos eléctricos.

La comunidad autónoma está sufriendo un frenazo oficial, que no real, en sus cifras de exportación porque PSA contabiliza desde que compró Opel, los coches exportados, en Francia. Después de las conversaciones entre la marca y el gobierno, la consejera Marta Gastón ha anunciado que la solución ya es efectiva y "vendrá corregida" la cifra de las exportaciones de octubre, aunque se conocerán en diciembre. En el Ministerio de Hacienda esperan la corrección, de la que dependen asuntos financieros y de déficit.

Además, en menos de dos semanas se publicarán las bases para proyectos innovadores sobre movilidad sostenible para las auxiliares, después de que la DGA haya recibido 15 propuestas, que le han llevado a abrir esta línea de ayudas. A todo esto, la mesa de la automoción se reunirá el próximo 19 de diciembre y en su programa, además del estudio en profundidad que quieren llevar a cabo sobre las necesidades del sector, se tratarán las novedades relacionadas con el borrador del gobierno sobre movilidad.