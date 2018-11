Comprometidos para reaccionar el domingo en casa

A por la victoria. Ese es el objetivo del Club Deportivo El Ejido para este domingo a las doce del mediodía frente al Recreativo Granada. Este miércoles, los jugadores de Alberto González reanudaron sus sesiones preparatorias ante un encuentro que tiene su importancia, dada la trayectoria de los ejidenses que tienen los resultados de espalda. Antes de ejercitarse sobre el césped artificial del estadio Miramar en Adra, Fernando Velasco compareció en la sala de prensa de Santo Domingo y declaraba que se encuentra, “a nivel personal y físicamente bastante bien después de casi dos meses parado, y agradecer tanto a Toni Moreno como a Javi Suárez el trabajo realizado y el esfuerzo. A nivel de equipo no gusta volver y perder, pero hay que seguir porque hicimos algunas cosas bien el domingo pero ahora mismo cualquier error que cometamos nos está haciendo mucho daño y estamos en una dinámica negativa y eso hay que cambiarlo. Con pequeños detalles se nos están escapando los partidos”.

En cuanto al partido en La Línea, “el equipo hizo muy buena primera parte, pero no tuvimos la fortuna de marcar un gol y se nos escapó por detalles pero no hay que mirar atrás. Fue un querer y no poder. Tenemos que cambiar esta situación. Yo confío en todos mis compañeros sobre todo, cien por cien, y ahora vamos a ir recuperando a jugadores y eso nos va a dar ese plus de motivación, confianza y de fuerza. Ahora hay que mirar hacia adelante y revertir esta situación ante el Recreativo Granada, ya que estamos en esa línea pero esos resultados nos merma”.

A nivel particular comentaba Velasco, “que me encuentro bien, intento ciudarme y jugué los noventa minutos frente al Linense. Me sentí bien durante los 90 minutos. Necesitamos tener ese espíritu como antes de crear más ocasiones y atacar y atacar. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, pero ahora tenemos que estar al 200 por 100 para sacar los puntos. Nos espera un buen rival como es el Recreativo Granada, pero todo cambiará si empezamos por ganar este domingo y empezar a remontar, porque necesitamos salir de estar dinámica mala de resultados. Nos hacen gol, y nos cuesta meternos en el partido con ocasiones. Hay que cambiar esto lo antes posible, y por eso es muy importante este partido”.

Para este partido el técnico celeste no podrá contar con Emilio Cubo por sanción, y por lesión el meta Dani Hernández, Álvaro González y Vicente (sufre un esguince ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda). Por fortuna Samu Corral y Alfonso ya entrenan con normalidad, mientras que son dudas Fermín y Garrido. El encuentro comenzará a las doce del mediodía del domingo y será dirigido por el colegiado castellano manchego Julián Pérez Guimera.