"Era una piedra en el camino y la iba a superar"

Siete meses de calvario. Gaspar Panadero vuelve a sentirse futbolista profesional después de una larga travesía por el desierto, y es que desde abril no solo no ha disputado un partido oficial, sino que tampoco ha podido entrenar con normalidad. Una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en los días previos a la visita del Almería al Albacete, club de su tierra y al que aprecia, le apartó del grupo y frenó en seco una progresión meteórica, pasando por las bases rojiblancas hasta el primer equipo. El jefe de los servicios médicos del club, Pedro Luis Ripoll, le dio el alta médica y ya puede completar sesiones con normalidad. Gaspar Panadero atendió a los medios en el Mediterráneo y manifestó que lo peor ya ha pasado: "Por fin acaba esta larga pesadilla. Han sido siete meses muy duros, de trabajo para volver. Yo sabía que esto era una piedra en el camino y que la iba a superar. Solo falta coger ritmo y poco a poco estar para jugar".

Para un jugador con apenas veinte años, cualquier lesión supone un parón en su carrera y durante estos siete meses de recuperación, el manchego lo ha pasado muy mal. De hecho, fueron sus seres queridos quienes lo apoyaron para que nunca bajara los brazos: "Son momentos difíciles, donde tienes que apoyarte en tu familia y los amigos. Hay días que lo ves todo nublado, donde no te apetece nada, pero detrás hubo un trabajo en la sombra para regresar con más fuerza".

Durante el proceso ha hecho buena amistad con Fran Rodríguez, que también se lesionó del ligamento cruzado de la rodilla. Lejos de echar la mirada atrás, Gaspar avisa de que ha vuelto para ser importante en los esquemas de Fran Fernández: "No quedaba otra que seguir hacia adelante y me lo tomé como un obstáculo en mi carrera. Tengo 20 años y me queda mucho por hacer en el fútbol".

Su regreso en partido oficial podría ser en el Villarreal-Almería, en Copa del Rey, aunque va a depender de las sensaciones en los próximos entrenamientos. Dicho encuentro quedó fijado para el 5 de diciembre, y Gaspar espera pisar de nuevo un terreno de juego con la elástica rojiblanca: "No me gusta poner fechas después de una lesión tan larga, porque no quiero precipitarme, pero creo que en quince días o en un mes podría competir".