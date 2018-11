Menuda sorpresa con la que nos hemos levantado esta mañana. El periódico La Provincia publica que desde septiembre el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, cuenta con un informe de su segundo ,el Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Demetrio Pintado, en el que no halla delito alguno en la gestión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el caso Grúas, cuando este era alcalde de La Laguna.

No parece este un asunto menor y es que la propuesta del Fiscal Superior ha sido la de devolver el caso a los juzgados de La Laguna, al entrar en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que hace perder la condición de aforado a los responsables públicos de las islas. Y que, por tanto, no decida el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lleva unos meses con el mismo. No parece que este tema tuviera tanta complejidad como para tardar tanto en resolver desde la fiscalía, sobre todo, si tenemos en cuenta que el trabajo está hecho por el fiscal Pintado.

Aunque no sea viculante el informe del fiscal y visto por la fiscalía general del estado, y sin objeciones de fondo, parece evidente que no se sabe el por qué se ha tardado tanto en conocer y no se ha hecho público, un informe tan crucial para el caso en cuestión.

Si el fiscal que llevó el caso no encuentra delito en la actuación del gobierno de La Laguna al dar este crédito a la empresa de recogida de vehículos de la ciudad y teniendo en cuenta que encima se devolvió con prontitud sin perjuicio alguno para el interés general, y si al mismo tiempo la oposición quiso solución para salvar a la empresa y a los trabajadores, ¿dónde está el caso?

Se está cerca de una cita electoral. Parecerá lógico que sea el propio Tribunal Superior el que resuelva este extremo para que nadie juegue con los tiempos. Como dijo hace poco aquí Silverio Matos de Nueva Canarias, ex alcalde de Santa Lucía, no se debe usar la justicia en beneficio propio. Lo dijo por los partidos políticos competidores y también en su caso por la fiscalía que tiene una jerarquía, que termina en un cargo que pone el gobierno.