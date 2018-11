La Comunidad quitará el amianto del Luis de Góngora en Navidad

Tras las movilizaciones de los padres del colegio Luis de Góngora de Leganés y la amenaza con acudir a la Fiscalía de Menores, la Consejería de Educación se ha puesto manos a la obra y confirma que el amianto presente en el gimnasio, que está fragmentado y provoca goteras, será retirado durante las vacaciones de Navidad. Así al menos lo ha dicho el consejero Rafael van Grieken en declaraciones a Telemadrid.

Será el primero de los 16 centros con amianto sobre los que la Comunidad tiene previsto actuar. A partir de entonces será el Ayuntamiento el que tenga que hacerse cargo de las labores de reforma y mantenimiento de un centro con casi cuatro décadas de antigüedad. Pero queda otra obra pendiente, la retirada del amianto del edificio principal, que no está roto pero también debe ser eliminado. Los trabajos podrían desarrollarse en verano, pero el AMPA aún no tiene confirmación oficial y no aceptará más demoras en los plazos. Belén Sánchez, portavoz de las madres y padres, asegura que el director de la DAT Sur les dice que lo harán pero sin plazos, por lo que no quieren que haya una nueva rotura para que la Comunidad espere a realizar las obras.

Por otra parte este jueves también se concentran los padres del colegio Miguel de Cervantes, otro de los centros más antiguos que precisa de una reforma integral, para reclamar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los alumnos.