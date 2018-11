El PSOE pide que se busquen soluciones a los puntos limpios y a la recogida de enseres

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno Ramos que busque soluciones urgentes para acabar con la penosa imagen de “sofás, colchones, estanterías y hasta frigoríficos, repartidos por cualquier esquina de la ciudad, y que permanecen días y días sin que nadie los retire”.

Para el portavoz, José Gutiérrez, “es evidente que los ciudadanos tienen responsabilidades, que no se puede sacar a la calle lo que nos estorba, cuando nos venga bien, y que hace falta muchísima más conciencia cívica, pero también es evidente que el sistema no funciona, y que al final, quien pierde es la ciudad que ofrece una imagen lamentable de suciedad y abandono”.

Gutiérrez considera que hay que abordar el problema, “y tal vez sea preciso ampliar el servicio, o establecer más vigilancia, pero no podemos seguir así”. Es verdad que está establecido un día de recogida, “pero no es menos cierto que hay lugares en los que se pasan semanas sin que nadie se lleve los muebles, y no hay más que darse una vuelta por las redes sociales para ver comentarios denunciando que un colchón lleva un mes en la calle por la que se supone pasa un camión de recogida cada semana”.

Además, el problema no se refiere a los barrios periféricos, o a sitios apartados de la ciudad, sino que es patente en pleno centro, “como la imagen que acompaña esta nota, en la calle Sombrerería”.

En cuanto al estado de los Puntos Limpios existentes en Talavera, ya se han denunciado en varias ocasiones problemas con los horarios, e incluso con el tiempo que permanecían cerrados, y hasta con un vertedero situado justo a la vuelta del que se ubica en la entrada a Talavera por la carretera de Madrid.

Pero el segundo Punto Limpio, situado en la calle Fernando III el Santo, justo en el otro extremo, junto a la Floresta, la imagen tampoco es mucho mejor, como se puede apreciar en las fotografías.

Para el portavoz socialista, está claro que es un problema que se les ha ido de las manos, por falta de control, de dedicación o de planificación, porque quizá se necesiten horarios más amplios, o aumentar la frecuencia de la recogida, “pero lo evidente es que nunca ha estado la ciudad como ahora, y que aquí no sirve echar las culpas a nadie, porque es competencia exclusivamente municipal”.