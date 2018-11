WhatsApp Intergeneracional

La red KZgunea lleva a cabo una experiencia pionera en la que jóvenes de cinco institutos gasteiztarras enseñan a manejar el whatsapp a personas mayores de 60 años. Hablamos con Clinton James y Mariam Embarek del Instituto Federico Baraibar y sus alumnos Ángel Ariznabarreta y Pilar Ortiz de Mendibil. Escúchalo aquí:

Conecta Joven es un programa intergeneracional que ayuda a romper la brecha digital y fomenta la relación entre diversas generaciones. Ariznabarreta se muestra encantado de la experiencia. "Los jóvenes han tenido un comportamiento ejemplar y una paciencia enorme porque nos tienen que explicar las cosas tres veces o más".

James también se muestra satisfecho de la iniciativa. "No lo pensaba, pero me he dado cuenta que puedo ser un buen profesor", expone sonriente.

Embarek va a impartir el curso en próximas semanas. "Me apatece participar por aprender de la gente mayor y por enseñarles algo a ellos también".

Ortiz de Mendibil utiliza el whatsapp en su día a día, pero quiere sacarle el mayor rendimiento posible. "Utilizamos experiencias de este tipo, pero soy consciente que la utilización que hago es limitada".