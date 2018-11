Algeciras y Ceuta esperan que Fomento reduzca las tasas del helipuerto

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha pedido al Ministerio de Fomento "una reducción de las tasas aeroportuarias por pasajero y aterrizaje" en el helipuerto de Algeciras para la línea que une ambos lados del Estrecho de Gibraltar y ha asegurado que la secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha respondido con "interés, voluntad y receptividad" y se ha comprometido a elaborar una propuesta en "menos de dos semanas".

Vivas se ha reunido en Madrid con Rallo y el director general de Aviación Civil, Raúl Medina, en una cita a la que también iba a acudir el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien finalmente no ha podido asistir.

El Gobierno de Ceuta ha señalado al término del encuentro que la Secretaría General intentará atender "con sus medios y recursos" el conflicto generado por la amenaza de 'Hélity', la compañía que opera los enlaces aéreos en helicóptero entre la ciudad autónoma, Algeciras y Málaga, de suspender los primeros desde el 1 de diciembre si no se abaratan las tasas. "A medio y largo plazo" se prevé "una solución de carácter estructural, adecuada a la realidad de este servicio y a las especificidades de una línea de transporte regular única en España".

Vivas ha recordado que 'Hélity', que prevé poner en marcha enlaces regulares en helicóptero entre Ceuta y Melilla desde la próxima semana, "soporta una carga en concepto de tasas del 16% de su volumen total de facturación, mientras que esas mismas tasas no pasan del 5,5% para una compañía aérea ordinaria".

"No debe haber esa discriminación y así lo hemos planteado, porque es una línea compleja pero vital para Ceuta por cuanto supone el único enlace aéreo con la península y hay un esfuerzo público importante, mediante la dotación de dos infraestructuras como son los helipuertos de Ceuta y Algeciras", ha recordado el presidente ceutí, con quien Landaluce comparte que "el tratamiento tarifario que, se le está dando a esta línea no se corresponde con su especificidad, que no puede haber esa 'penalización' y que esta singularidad se debe contemplar".