Alicante también recuerda que la Comunitat sigue infrafinanciada

El grito para que no se olvide que la Comunita Valenciana es una de las autonomías peor financiadas por el Gobierno central, también se ha oído en Alicante. En la plaza del Ayuntamiento, al igual que ha ocurrido en muchas localidades, los integrantes de la Plataforma por un Finançament Just se han concentrado al mediodía de este viernes: partidos políticos, con excepción del PP, sindicatos, la CEV (no con su presencia pero sí con su apoyo explícito a la Plataforma) y organizaciones civiles.

En este escenario se ha leído exactamente el mismo manifiesto que se leyó hace casi un año, el 18 de noviembre de 2017, en aquella multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Valencia. Mismo manifiesto porque la reivindicación sigue vigente.

A la Comunitat llegan 800 euros menos por habitante que a la autonomía que más recibe y la provincia de Alicante, es la más discriminada, siendo la cuarta en aportación al PIB nacional. Esto conlleva que no se pueda invertir "como deberíamos en los servicios que reciben los valencianos", destacan Francisco García de Comisiones Obreras y Yaissel Sánchez, secretaria de UGT.

Por eso piden la revisión del modelo de financiación autonómica y "unidad" a todos los ciudadanos para poner "punto final" a la discriminación que "mantiene el gobierno de Pedro Sánchez, aunque se "estén dando pasos".

Detrás de la pancarta además de los sindicatos estaban Compromís, socialistas, Guanyar, Ciudadanos y Podemos, sus portavoces municipales y secretarios locales de cada agrupación y todos han echado de menos representación del PP, que ha brillado por su ausencia.

El PP

El alcalde popular Luis Barcala se defiende por no apoyar este gesto simbólico reivindicativo. Se ha negado además a colgar la pancarta con el lema alusivo a la exigencia, como pedía Compromís, en la fachada municipal y le dice a Natxo Bellido que "trabajen en Compromís" como hace el PP que está pidiendo a Valencia inversiones por más de 45 millones de euros para la ciudad, cuando la Generalitat solo ha destinado poco más de 9 millones.

No le valen estas palabras a Natxo Bellido. El líder de Compromís en Alicante y portavoz municipal de la formación, acusa al PP de estar "de espaldas a la sociedad valenciana y alicantina". Los gestos son importantes, dice, pero el PP prefiere estar al margen.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Eva Montesinos, señala que los socialistas seguirán reclamando la financiación que le corresponde a la Comunitat Valenciana, independientemente de quién esté en la Moncloa.

Reclamación que también parte desde Ciudadanos y que la portavoz municipal, Yaneth Giraldo, hace extensible a la financiación que llega a la provincia desde la Generalitat Valenciana

Por último, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant, mantiene que la situación de infrafinanciación es la demostración palpable de la "falta de voluntad" del Ejecutivo central.