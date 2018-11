A la conquista de Torrelavega

El BlasGon y Bodegas Ceres quiere dar un paso más. Después de dos triunfos consecutivos en casa y la gran imagen ofrecida en Barcelona, los de Juan Moreno buscan un triunfo como visitante que se les resiste.

El cuadro ribereño confía en sus posibilidades. Así, lo han mostrado el entrenador del cuadro amarillo, Juan Moreno, "estamos en un gran momento y todos los rivales lo saben" por eso "este partido nos llega como una prueba para demostrar que vamos creciendo paso a paso".

Mismo discurso ha querido transmitir el central madrileño, Nico López, que ha añadido que "sabemos que ellos saben sacar mucho partido a los errores del rival", pero "nosotros tenemos muchas ganas de lograr el primer triunfo fuera de casa y vamos a por ello".

Los amarillos son penúltimos en la clasificación con dos victorias en los últimos cinco encuentros, mientras los cántabros son quintos con 10 puntos, pero solo acumulan un triunfo en el mismo periplo.

Orto de los aspectos positivos para la escuadra de la Ribera del Duero será la presencia de seguidores amarillos en las gradas del Vicente Trueba, a pesar de que finalmente no haya fructificado el viaje organizado por el club. Y es que muchos de los aficionados viajarán de manera particular.

DUELO EN LOS BANQUILLOS, MORENO VS MOZAS



El encuentro muestra además otro factor interesante, el duelo en los banquillos. Desde las filas ribereñas, el entrenador Juan Moreno cree que el encuentro ante Torrelavega "va a ser de un encuentro de gran nivel, será muy exigente" porque "ellos a un gran ritmo, pero a nosotros nos va la marcha así que será divertido". Por otro lado, Moreno afirma que "por goles no va a ser nosotros lo que tenemos es que mejorar en defensa".

Del lado anaranjado, el técnico Álex Mozas alaba el atrevido juego de los de Moreno. "Es un balonmano que solo ellos practican en toda España", en referencia a la defensa 3-3 de Juan Moreno. Pero al mismo tiempo reconoce que "Juan está sabiendo adaptarse a lo que tiene y a lo que ofrece esta competición tan igualada".

RESTO DE LA JORNADA

La novena cita en la División de Honor Plata además del duelo en tierras torrelaveganas contará con estos otros ocho enfrentamientos: Puerto Sagunto vs Sant Martí, Los Sauces vs Santoña, Agustinos vs Antequera, Novás vs Palma del Río, Barcelona B vs Bordils, Zarautz vs Zamora y Alarcos vs Nava.