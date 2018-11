Los conductores de TUA se desvinculan de los ataques vandálicos contra varios autobuses

La concejala de Infraestructuras y Sevicios Básicos de Oviedo, Ana Rivas, ha confirmado que dos de los tres vehículos que esta misma semana se incorporaron a la flota de autobuses urbanos de TUA han sufrido actos vandálicos con el resultado de varias lunas rotas. Además ha apuntado que no es la primera vez porque hace meses sucedió lo mismo y también con autobuses nuevos. Sobre la autoría de estos ataques la concejala no se ha pronunciado al no tener datos al respecto, "puedo tener una intuición pero nada más", ha dicho.

Estos actos vandálicos, con resultado de varias lunas rotas, se produjeron a primera hora de la mañana del pasado jueves, sobre un autobús que se encontraba en la calle Julián Clavería, y otro en la calle Catedrático Rodrigo Uría.

Y aunque es cierto que no se sabe aún quien ha podido apedrear los autobuses, algo que está siendo objeto de investigación policial, la empresa TUA ha vinculado los ataques al rechazo por parte de los conductores al nuevo sistema denominado "alcolock" que bloquea el arranque del autobús si el conductor ha consumido alcohol por encima de la tasa legal permitida como profesionales. Lo vinculan porque los hechos han coincidido en el tiempo con la puesta en marcha progresiva de este sistema y porque los autobuses afectados son los nuevos que ya lo incorporan.

Este asunto llega además en un momento en el que las relaciones entre los trabajadores y la concesionaria de servicio de transporte urbano de Oviedo no pasan por su mejor momento, con una huelga anunciada para los próximos meses de diciembre y enero. Por ello, desde el comité de empresa acusan a la empresa de querer fijar la atención en esos actos vandálicos, para evitar que se hable de los asuntos que les llevan a convocar los paros, como son varios incumplimientos en materia laboral, entre los que destaca el descanso obligatorio por decreto de media hora en medio del turno cuando se trabajan nueve horas seguidas.

Oscar Fernández, miembro del comité de empersa de TUA, condena los ataques y rechaza que los trabajadores tengan algo que ver. Afirma que si bien son contrarios al nuevo "sistema alcolock", no es el asunto central que reivindican, pero que a la empresa le interesa hacer ver que sí.

En el Ayuntamiento preocupan ambas cuestiones, los actos vandálicos y también la huelga. La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana Rivas, ha señalado que los paros pueden tener consecuencias graves para los ciudadanos, y que la concesionaria debe dar el servicio para el que está contratada. Conmina a la empresa a solucionar los problemas laborales con sus trabajadores. Rivas ha dicho también que en estos días han facilitado al comité de empresa información que les habían reclamado sobre el contrato de TUA con el Ayuntamiento.