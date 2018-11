"Me siento orgulloso de dónde vengo y de lo que me ha dado la mina"

Después de ocho años de mina, Álvaro Rodríguez Matilla, ha ido a recoger la ropa de trabajo al pozo en el que pasó de "guaje" (aprendiz minero) a picador, en el último pozo minero del Bierzo, en el grupo Salgueiro de Uminsa, ubicado en Torre del Bierzo.

Reconoce, que aunque su sacrificio por la mina ha sido corto, nadie puede quitarle el respeto y el orgullo que siente por una profesión de la que se empapó desde pequeño gracias a su abuelo y a su padre, también mineros en la cuenca del Bierzo Alto, en donde llegó a haber más de veinte explotaciones de interior.

"El que es minero lo siente, siempre tuve esa cosa", relata Álvaro, quien recuerda que escuchaba a todas horas conversaciones de lo que ocurría en los pozos en voz de su abuelo y de su padre. El primero murió de silicosis y su padre también tiene esa enfermedad laboral de la mina.

"Yo vengo de una familia minera., mi abuelo, mi padre... he tenido la suerte de trabajar en la mina, me siento orgulloso de ella, de dónde vengo y de lo que me ha dado. Hemos vivido cosas que nunca hubiésemos querido vivir, incluso la muerte de seres queridos, pero me siento orgulloso de venir de una familia minera".

Descolgar el mono de trabajo es un ritual en el que nunca pensó como la última vez. Entre una voz emocionada reconoce.- "es lo último que nos quedaba como lo que nos representa en la zona, lo que nos estaba dando de comer, lo que nos ha dejado vivir. Es como que se acaba una etapa del Bierzo".

En los años 80 el Bierzo tenía más de cuarenta minas, repartidas por las cuencas de Fabero, la zona del Si y Bierzo Alto. La Cazadora, Victoriano González, Antracitas de Marrón, Gaiztarro...son parte de la historia minera de España, una industria que llegó a dar empleo a 8.000 mineros en la comarca del Bierzo en los años 90 y a más de 4.500 mineros en el valle de Laciana en el año de la "Primera Marcha Negra", en 1.992.

"Espero que no sea la última vez, volvería a la mina, me encanta" dice Álvaro mientras pasea por la zona de duchas y se hace una foto a pie de bocamina. "Una vez que te metes en el agujero, te olvidas de todo. La gente no lo entiende pero esto es más que una profesión, es una forma de vida llena de buenos y malos recuerdos, de aprendizaje. Esto es más que un trabajo, es una familia que siempre ha estado unida"

Sólo queda decir, añade "que viva Santa Bárbara y que vivan los mineros del Bierzo".