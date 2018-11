Me pregunto cuántos de los protagonistas de estos cuadros eligieron una forma de vivir o una forma de morir. Quién no se ha dicho en algún momento de su vida “Ven, muerte, ven”, pero de ahí a celebrar el no existir hay un trecho. Y eso por mucho que sean santos, mártires, o lo que dios quiera que sean esos seres sin hálito. Siempre habrá una sala “Muerte”, aunque sea porque es ineludible. Pero cuidado con las celebraciones, con las fiestas. El tiempo pasa y valoramos la vida, que se nos escapa. La celebramos con versos, a besos, caricias, silencios…

