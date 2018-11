Una voz susurrando entre las cortinas me dice que no me rinda, que todo saldrá bien. Apenas puedo escucharla, solo puedo sentir la desesperación entre lágrimas de alguien que me quiere y lucha por mí.

Lo siento, no he sido los suficientemente fuerte, no he podido soportarlo, la culpa ha sido toda mía ¿verdad? Suenan sirenas, se escuchan voces y poco a poco voy recobrando la conciencia en la habitación del hospital. Estoy viva, sin embargo, mi alma ya está muerta.