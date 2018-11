La asamblea general de la EPA se celebra por primera vez en Euskadi

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Euskadi (FAPAE) ha conseguido traer a Bilbao la Asamblea General de la EPA (European Parent’s Association), que celebra cada seis meses en distintas ciudades europeas. Esta asociación, que recalará por primera vez en Euskadi, congrega a 150 millones de familias de Europa.

Audirán 80 delegados de distintos países europeos que, además, el día 16, lo visitarán junto a Begoñazpi. Después de esta cita, está prevista la celebración de la Asamblea General en el propio colegio Ayalde.

El sábado -17 de noviembre- tendrá lugar un congreso sobre educación bajo el título "Equitable access to education. New models to include all children". Durante el mismo, la coordinadora pedagógica de COAS, Ana Pérez Saitúa, impartirá una sesión plenaria.

La viceconsejera de Educación del Gobierno Vasco, Maite Alonso, inaugurará la conferencia del día 17, y a esta cita acudirán representantes de partidos políticos y de todas las AMPAS de Euskadi.