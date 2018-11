EH Bildu pide retirar la unidad didáctica sobre ETA, que solo avala el PNV

EH Bildu ha pedido hoy la retirada de la unidad didáctica "Herenegun" al considerar que no recoge la visión de la izquierda abertzale y Elkarrekin Podemos, PP y PSE-EE han defendido que debe mejorarse antes de que llegue a las aulas vascas, por lo que solo el PNV la ha respaldado

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha presentado hoy en comisión parlamentaria este proyecto dirigido al alumnado de cuarto de la ESO y de Bachillerato, en el que se explica la historia reciente de Euskadi y el terrorismo de ETA, que ha sido criticada por la mayoría de los partidos y por asociaciones de víctimas del terrorismo.

Fernández sin embargo ha defendido este trabajo, al igual que lo han hecho las tres personas que han asesorado al Gobierno Vasco para elaborarlo: el historiador Juan Pablo Fusi, la exconsejera de Cultura Mari Carmen Garmendia y el periodista Mariano Ferrer.

Ha explicado que las aportaciones se analizarán con el objetivo de que el material esté preparado en enero, de cara a la puesta en marcha de una experiencia piloto en ocho centros entre abril y junio. Esta se evaluará durante el segundo semestre de 2019 con la previsión de extenderla de manera progresiva.

Ha reiterado que no contiene una legitimación del terrorismo, que no está orientado hacia la "teoría del conflicto" y que deja claro que cualquier violencia de motivación política fue "injusta e injustificable".

"No se trata de una unidad política sobre ETA, sino para una asignatura de historia sobre las últimas décadas de este país", ha insistido Fernández, quien ha subrayado que su objetivo no es "establecer un boletín de memoria oficial", sino "hacer reflexionar a los chavales sobre lo que ha pasado".

Los tres expertos han defendido su trabajo, aunque han reconocido que como cualquier otro es mejorable. Han precisado que no se trata de un libro de texto y han incidido en que es un relato "honesto", con "vocación de objetividad" y elaborado desde la "neutralidad expositiva".

Elkarrekin Podemos, PP y PSE-EE, socio de gobierno del PNV en el Gobierno Vasco, han advertido sin embargo de que tal y como está este material no puede llegar a las aulas y han confiado en que se mejore con sus aportaciones.

EH Bildu se ha mostrado muy crítico y ha exigido su retirada, ya que según su portavoz, Julen Arzuaga, recoge una interpretación "interesada, política, ideológica y subjetiva" de parte de la historia de Euskadi, en la que no incluye el "relato" de lo sucedido que hace la izquierda abertzale.

Ha mostrado las aportaciones de su grupo, pero ha adelantado que no las registrará porque el proceso de alegaciones "no busca corregir, mejorar o enmendar el proyecto, sino legitimarlo",

"Estos 50 años no se pueden explicar con ETA como única protagonista, salvo que el objetivo sea no contar la realidad", señala EH Bildu en las aportaciones que ha expuesto Arzuaga, quien ha advertido de que no se puede trasladar la polémica a los institutos si los partidos no son capaces de acordar un relato compartido.

Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) ha opinado que "Herenegun" no deja claro que en Euskadi "no ha habido un conflicto entre dos bandos", y que obvia el papel que en esos años jugaron los partidos de izquierda no nacionalistas.

También ha echado en falta que se reflejen datos sobre la tortura y sobre la violencia de persecución, y ha abogado por tratar de lograr un consenso "fuera de los focos".

El popular Borja Sémper ha apostado por una reforma en profundidad del trabajo y para ello ha registrado aportaciones que, desde una voluntad "constructiva", ha calificado de enmienda a la totalidad.

Ha subrayado que adolece de un "sesgo evidente" y de que contiene "carencias llamativas y ensordecedoras" que provocan que "se diluya la responsabilidad exclusiva de ETA en la violencia", lo que va en contra de "la necesidad de que los chicos conozcan en toda su realidad y crudeza el terrorismo de ETA".

José Antonio Pastor (PSE) ha apuntado que en las condiciones en las que está "no puede llegar a las aulas" porque "no contribuye a la deslegitimación" de ETA.

Ha mantenido una postura "crítica y constructiva" y ha confiado en que en el resultado final se subraye que "la decisión de matar la tomó ETA".

Por último, Iñigo Iturrate (PNV) ha defendido que el proyecto se ha hecho con "gran mimo, respeto y cuidado" y ha manifestado que, aunque "el contenido es bueno en sí mismo todo puede ser mejorable" con las alegaciones recogidas.