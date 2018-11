Adivina, adivinanza: la muerte de Franco por Joaquín Sabina

ADIVINA, ADIVINANZA – JOAQUÍN SABINA

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN

ARTISTA: JOAQUÍN SABINA

CANCIÓN: ADIVINA ADIVINANZA

AÑO: 1981

HISTORIA: LA MUERTE DE FRANCO

ADIVINA ADIVINANZA - JOAQUÍN SABINA

Aquella dictadura española que parecía que no se iba a acabar nunca tuvo su día de luto el 20 de noviembre de 1975, cuando Francisco Franco moría de viejo y en la cama tras 40 años de un régimen despótico y vitalicio. Una parte de los españoles sí que vivió ese luto, pero otro montón de gente lo que hizo fue descorchar el champán y celebrar el fin de la dictadura y el comienzo de un tiempo nuevo. Hoy, en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' traemos un tema de Joaquín Sabina titulado “Adivina, adivinanza”, de su disco con La Mandrágora de 1981 y en el que no se nombra a Franco en ningún momento pero que está inequívocamente dedicado a él.

Fotos cortesía José Ibarra

Con influencias tan imposibles y estrambóticas como el blues, el pasodoble y la copla, construyó Joaquín Sabina una sátira genial y despiadada contra el dictador, llena de humor negro, vitriolo, guiños, sobreentendidos y metáforas, pero también de alusiones claras y directas para un público, el de la izquierda de la transición española, que entendía y celebraba aquellos mensajes como nadie. Era un bálsamo encontrar a alguien que se atrevía a criticar con aquella elegancia en el lenguaje y dureza en el mensaje la vida y milagros del personaje y de su trayectoria política. Para ello Joaquín Sabina describe un hipotético entierro en el que hace desfilar por la letra de la canción a todos los símbolos de la España negra del franquismo y los ridiculiza: no faltan ni Celia Gámez, ni Manolete, ni el gol de Marcelino, el coño de la Bernarda, los puros del presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu, las monjas y el Papa o los pantanos, Perico Chicote, Rita la Cantaora y el poeta José María Pemán; ni tampoco personajes y mitos de la España imperial como Torquemada, el brazo incorrupto de Santa Teresa, Don Pelayo, San Isidro Labrador, la Santa Inquisición, el niño Jesús de Praga, la teta disecada de Agustina de Aragón o Cristóbal Colón. Hay incluso una mención al Ku-klux-klan americano que no se sabe qué pintaba aquí, pero añadía pinceladas de horror. Todos ellos son escarnecidos con solo nombrarlos; pero no salen ni el nombre de Franco ni el de su yerno el Marqués de Villaverde, aunque se les menciona en la canción indirectamente, quizá para evitar demandas. Adivina, adivinanza.

Contra todo aquel dolor: humor. Y hay un homenaje final a los perdedores de la guerra civil, los que tanto sufrieron en la posguerra y en la dictadura, los que descorcharon ese champán que en leguas a la redonda se terminó. Los del exilio de fuera y los del exilio interior que celebraban la victoria que la Historia les robó.

Fotos cortesía José Ibarra

“Adivina, adivinanza” forma parte de un álbum que se grabó en directo en 1981 en el Club La Mandrágora y pertenece a esa época maravillosa de libertad entre censuras: se había acabado la censura franquista y no había hecho acto de presencia aún (faltaban décadas para que apareciera) el lenguaje políticamente correcto. Una auténtica joya libertaria de los albores de la carrera de Joaquín Sabina, cuando cantaba ante pocos espectadores en tugurios madrileños de la Transición antes de convertirse en el gran artista exitoso que fue después. Hoy, en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', la muerte de Franco vista por Sabina en “Adivina, adivinanza”.