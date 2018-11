En esta segunda matinal del Campeonato de España AstralPool Absoluto de Invierno, la nadadora Lidón Muñoz, del CN Sant Andreu, ha rebajado su propio tope nacional de 24.43 para dejarlo en 24.27, nuevo récord de España obtenido en la primera posta de la final contrarreloj del 4x50 libre femenino, que además le ha dado el oro al cuarteto formado por Marta González, África Zamorano, Laia Sicart y la propia Lidón.

"Estoy enfocando las pruebas una a una porque tengo mucho trabajo en este Campeonato. Ya he empezado muy bien en el 100 libre y me ha dado confianza. Además, con el apoyo de mis compañeras lo he sabido aprovechar", aseguraba la castellonense nada más salir del agua.

Preguntada por su récord, Muñoz aseguraba que "no estaba muy focalizada en ello pero salgo a dar lo mejor de mí y tengo suerte de que me llevo este premio. El tema de los relevos es muy importante para nosotras y es una sensación distInta que no te dan las pruebas individuales".