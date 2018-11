La térmica de Meirama cerrará en 2020 y la de As Pontes en 2030, según el Gobierno

La central de Meirama, en Cerceda, será una de las nueve térmicas en España que tendrán que echar el cierre en junio de 2020. En cambio, la de As Pontes será una de las cinco que prolongarán su vida útil en España más allá de 2020, pero con el límite en 2030, según las previsiones del Gobierno.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha confirmado que nueve de las 14 centrales térmicas -entre ellas de Meirama, de Naturgy, la antigua Unión Fenosa- que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad, y prevé que las cinco restantes no alarguen su actividad más allá de 2030.

"Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos", subraya.

En concreto, las cinco centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes, de Endesa, y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz) -de Viesgo-, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.