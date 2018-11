Los placeros reclaman soluciones a la situación del Mercado Central

Más de 200 personas se han sumado a la convocatoria, así como un buen número de representantes del PP, Ciudadanos y también algún militante del Partido de Elche.

El portavoz de los placeros, Manuel Valverde, ha explicado que el gobierno local no ha dado ninguna solución a esta situación y tienen paralizado el centro dejándolo morir. Asegura que no es cuestión de ejecutar o no el mercado, sino de apostar por los comercios y el entorno.

Ha asistido, además, el gerente de la empresa adjudicataria de las obras del nuevo mercado, Aparcisa. Álvaro Gordillo ha insistido en que esto es una cuestión política y que el alcalde ahora se aferra a ICOMOS cuando este organismo no se ha puesto en contacto con ellos, ni han hecho un estudio riguroso de la zona.

El miércoles, los placeros se reunieron con el alcalde de Elche, Carlos González, para conocer la hoja de ruta que piensa seguir el gobierno para solucionar la situación del Mercado Central que después de cuatro años sigue enquistado. González aclaraba que esperan la decisión de ICOMOS para tomar a una decisión.

Aun así, tranquilizaba a los vendedores asegurando que tenía un plan B, en el caso de que Aparcisa decidiese ir a los tribunales. González aclaraba que, de darse esta coyuntura, los placeros podrían continuar en el Mercado Provisional hasta que se resolviese el problema.