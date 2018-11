Educación acusa a Ruz de mentir con su denuncia sobre el plan Edificant

El presidente el Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, denunciaba ayer que la concejalía de Educación no había presentado a la dirección y AMPAS de los centros las actuaciones que se van a realizar dentro del plan Edificant.

La responsable del área, Patricia Maciá, ha sentenciado que le da "vergüenza ajena" el desconocimiento que tiene Ruz, después de once años en el ayuntamiento. Maciá ha asegurado que cuando el presidente de los populares "ve un micro dice cosas que no son verdad y que no tienen sentido".

La concejala ha pedido a Ruz que se informe antes de hablar. Ha recordado que todos los proyectos del Edificant tienen que pasar, obligatoriamente, por los consejos escolares de los centros afectados. Por tanto, ha insistido, en que todos tienen conocimiento de las actuaciones, porque de no ser aprobados por los colegios no se podrían haber adherido a la plataforma. También, la concejala ha añadido que se ha reunido en las últimas semanas de nuevo con las AMPAS y direcciones de los centros para trasladarle la situación de los proyectos.

Además, ha aclarado que, con el voto favorable del Partido Popular, se aprobó por pleno la inclusión de los diez proyectos en el programa Edificant. Asimismo, Maciá ha apuntado que Ruz tiene acceso a los expedientes de todas las obras.

El presidente del PP ilicitano también denunciaba las cantidades económicas fijadas en cada una de las obras. Sobre esto, Maciá ha recordado que está tasado por la Conselleria para todos los municipios de la Comunidad Valenciana.

La concejala ha concluido que le da "vergüenza ajena" que Ruz, que quiere ser alcalde, "haga el ridículo de esta manera". Maciá ha insistido en que desconoce como funciona el programa Edificant.