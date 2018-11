Con urgencias y en el día

No quieren mirar atrás. En el encuentro de este sábado en Gran Canaria los celestes intentarán dar un paso adelante, sobre todo de cara a gol para revertir la dinámica de resultados e intentar salir de los puestos de la zona roja.

Si algo le está penalizando al conjunto de la capital gallega es la falta de gol y eso que, a excepción del derbi gallego ante Pescados Rubén Burela, los partidos del Santiago Futsal se están decidiendo por la mínima; “Nos falta pegada desde que empezó la competición. Es algo que trabajamos pero se requiere de especialistas. Sin embargo, a nivel defensivo somos de los más solidario que hay”, explicó el míster Santi Valladares en la rueda de prensa que ofreció en el Fontes do Sar.

Este sábado contarán con una nueva oportunidad para acertar con el arco contrario y llevarse los 3 puntos de su visita a Gran Canaria en el encuentro de la 10ª Jornada de Segunda División LNFS a las 20.30 horas en el Pabellón Centro Insular.

La posibilidad de recuperar la dinámica positiva en los encuentros a domicilio se presenta en el encuentro de este sábado. Lejos de Santa Isabel lograron cosechar una victoria en Noia (2-3) y un empate ante el filial FC Barcelona B (1-1); cuatro valiosos puntos a domicilio en una cuenta que los santiagueses quieren aumentar para abandonar los puestos de descenso. Valladares habló en rueda de prensa del momento que atraviesa la plantilla celeste que no es, ni mucho menos, preocupante “Estamos en situación de descenso, pero a solo 3 puntos del décimo. Estamos concienciados de que estamos abajo, aunque es una alarma ámbar y no roja. Tenemos un equipo joven que tiene que irse adaptando y tiene que coger su sitio. A ello se suma la lesión de Everton, algo que determinó nuestra actuación. No ha sido un camino de rosas lo que hemos pasado hasta ahora”. Precisamente, el brasileño es el único que se mantiene en el listado de bajas.



Del rival de este sábado, Gran Canaria FS; un conjunto con el que comparte el haber descendido la pasada temporada a la categoría de plata, y que se encuentran con solo un punto más que los santiagueses en la 13ª posición, Valladares explicó “Nos enfrentamos dos equipos en una situación de urgencia en el que la única ventaja que tienen es que juegan en casa”.

La expedición viajará mañana para llegar a Gran Canaria para disputar el encuentro a las 20.30h, 19.30 hora insular, con escala previa en el aeropuerto de Madrid. No es, desde luego, el mejor plan de viaje, pero como sentenció Santi Valladares "eche o que hai...".