Ocasión de confirmar la nueva dinámica

Este fin de semana el Noia Portus Apostoli viaja a Castellón para disputar el encuentro correspondiente a la décima jornada de la LNFS en la que se enfrentarán al Bisontes Castellón este sábado a las 19.30 horas. El partido será retransmitido en streaming y que se podrá ver bien por la aplicación de la LNFSTV o en el enlace lnfsdirecto.com.

Un encuentro importante para las aspiraciones noiesas ya que, de conseguir la victoria, supondría salir de los puestos de descenso. Marlon Velasco afirma que “esto es lo que me importa en estos momentos para afrontar con optimismo lo que nos viene”. Marlon se muestra prudente “va a ser un partido muy complicado ya que es un rival que llega con una necesidad de puntos pues le está costando coger la dinámica ganadora y enlazar victorias seguidas. En casa tampoco está muy cómodo puesto que sólo ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado y nosotros somos un rival directo por lo que pondrán todo para poder vencernos”. Y es que Velasco espera encontrarse en el Ciutat de Castelló “al mejor Bisontes. Un equipo con una primera línea ofensiva muy buena y con una defensa muy agresiva en zona alta. Tiene jugadores con mucho talento y calidad”. Además, es un equipo que “me conoce bastante bien, puesto que ya he coincidio con el entrenador 3 temporadas y además tienen a dos jugadores que no sólo han jugado conmigo sino que trabajamos juntos en etapas de formación”, afirma Velasco. Por lo que parten con cierta ventaja “porque un entrenador poco cambia de un año para otro y el modelo es el mismo, por lo que ellos sabran como contrarrestarnos lo que hacemos; aunque luego los partidos hay que jugarlos”.

El Bisontes Castellón, décimo clasificado con 10 puntos a 2 del equipo noiés viene de perder la jornada pasada contra el Córdoba; mientras que a los noieses la victoria ante El Pozo Murcia