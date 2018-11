Seguimiento del 54% en la huelga en los juzgados

Un 54% de los trabajadores de la Administración de Justicia en las Pitiusas se han sumado a la huelga general convocada en todo el país en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita actualmente en el Senado

Desde el sindicato CSIF se valora de forma "positiva" estos datos. Destacan que se ha visto alterado el normal funcionamiento de los juzgados, con declaraciones y señalamientos que han tenido que suspenderse. Tampoco descartan que se suspenda algún juicio a lo largo de la jornada, aunque los viernes hay menos vistas programadas.

El juzgado de guardia funciona con normalidad. También se atienden denuncias y causas con preso, aunque en algunas dependencias hay un solo funcionario de servicio.

Juan Nieto, secretario general, dice que el respaldo ha sido "elevado" entre los 188 funcionarios que trabajan en Ibiza y Formentera "teniendo en cuenta que hay personal que debe cubrir los servicios mínimos y otros están de vacaciones o de asuntos propios".

Nieto dice que la principal “agresión” de la reforma es lo que se llama centro de destino. El Ministerio de Justicia quiere que cuando se apruebe una oposición o se convoque un concurso "será para obtener plaza a un municipio, pero no a un juzgado en particular". Por otra parte, cuando se incorpore un juez de refuerzo por sobrecarga laboral "no se contratará auxiliar alguno"

Los sindicatos recalcan que esta es la primera huelga general en los últimos 20 años lo que pone de manifiesto "el gran malestar" con los planes del Ministerio.

La protesta judicial tendrá continuidad este lunes con el paro general convocado por jueces y fiscales.