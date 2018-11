García Anguita apunta que toda la responsabilidad de la adjudicación fue de Fernández De Moya

Con paso tranquilo y sereno, acompañado por su abogado, otra personas más y sin ningún cargo reconocido del Partido Popular, ha llegado puntual a su cita con el Juez que lleva el caso Matinsreg este viernes Miguel Ángel García Anguita, ex secretario general de los populares de Jaén y ex concejal de Personal en el Ayuntamiento de Jaén durante el mandato de 2011 a 2015. Un Juzgado número 2 de Jaén en el que ha estado algo más de una hora y en el que según fuentes consultadas por Radio jaén Cadena Ser el también ex parlamentario andaluz del PP ha apuntado a que toda la responsabilidad de la adjudicación que inicia este caso, en el que se investigan supuestos "pagos inflados" a una empresa de alrededor de 4 millones de euros, fue del por entonces alcalde de Jaén José Enrique Fernández De Moya.

García Anguita se ha detenidos unos minutos ante los profesionales de los medios de comunicación que le esperaban en la entrada del Juzgado tanto antes como después de hablar con el Juez, momento que ha aprovechado para insistir en que iba a demostrar al Juez que era inocente y que no tenía nada que ver con este asunto. "Creo que he demostrado que tengo nula implicación con este tema, que yo era concejal de Personal con 1.500 empleados y todo lo que hacía era trabajar por los empleados y por el ayuntamiento y creo que ha quedado la cosa clara y mi implicación es nula", ha explicado.

Sobre las palabras del último Auto del Juez en las que el titular del Juzgado número 2 señalaba que llamaba como investigado a García Anguita "a la vista de que venía siendo citado reiteradamente por diversos testigos e investigados como principal partícipe y organizador de la actuación aparentemente delictiva consistente en la encomienda a la empresa Matinsreg en 2012", el ex secretario general del PP de Jaén ha explicado que lo único que hizo fue presentar a un señor porque era amigo, pero que no tiene nada que ver con este caso.

Bartolomé García

A García Anguita lo implica especialmente en el caso Matinsreg uno de los citados como testigo del caso, el trabajador municipal Bartolomé García. Por ello, ante esta acusación que según García Anguita habría provocado su relación con el caso, él mismo se defiende señalando que se le incluye en esta trama por venganza. "El testigo me apunta porque fue operario en vez de técnico, cuando era ingenerio de carrera, y la culpa de eso la tiene el concejal", ha señalado con ironía el ex edil de Personal en el Ayuntamiento de Jaén, que además ha concluido incidiendo en que está convencido que lo suyo "quedará en agua de borrajas" y que no habrá ningún problema.