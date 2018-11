Cea: "Iremos a ganar, no a especular"

La semana previa del derbi cerró el turno de protagonistas con la comparecencia de los dos entrenadores. En León, Victor Cea no confirmó si podrá contar con su plantilla al completo (Zelu alternó el trabajo grupal con los ejercicios con el fisioterapeuta) y no dejó dudas sobre el planteamiento en la visita de la Cultural al líder. "Iremos a ganar porque siempre lo hacemos. La alineación será la que entedemos más nos acerque a ganar, no a especular con el resultado o a ser conservadores. Ahora, sabemos lo que tenemos enfrente. Espero ver un rival que también salga a ganar porque será bueno para todos".

El técnico enfatizó en su discurso el agradecimiento a su plantilla por la semana llevada a cabo y a los centenares de hinchas que les harán sentir como en casa desde la grada. "Estoy convencido de que nos van a empujar hasta hacernos sentirnos locales", dijo el madrileño, que no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento: "acostumbramos a ver estos partidos como batallas o guerras y no me agrada, no deja de ser un deporte. Tenemos que transmitir una ilusión por ganar dentro de lo deportivo"

En la misma línea se manifestó Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina. "Un día de fiesta que ojalá acabe como todos queremos. Vamos a tener cinco o seis veces más de gente detrás. Hay que canalizar los sentimientos para que no haya una sobreexcitación. Vamos a intentar tener más veces el balón, pero lo que queremos es ganar".

Radio León

Este sábado, en el Área Deportiva de Puente Castro y en el propio césped de El Toralín, ambos técnicos se encerrarán a cal y canto para pulir los últimos detalles en la preparación del debi y saber de primera mano con qué jugadores pueden contar finalmente.