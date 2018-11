El STEI defiende la exclusión de los dispositivos digitales en las aulas de Educación Infantil. En el sindicato consideran que los niños de 0 a 6 años ya tienen demasiada exposición a tablets y móviles fuera del colegio. Aseguran que ya han detectados casos con problemas de expresión oral, aislamiento del niño o falta de atención en clase.

Montserrat Nadal, miembro del STEI, explica que cada vez es más frecuente la detección de trastornos del lenguaje, del sueño o baja tolerancia a la frustración en los niños. Dice que el factor común es el abuso de móviles y tablets. Cuenta que son niños que tienen problemas para prestar atención en clase, para comunicarse con sus compañeros y a los que no les estimula jugar con otros niños o con algo que no sea un móvil.

Nadal asegura que no es sólo una cuestión que se deba tener en cuenta en las aulas sino también en casa. Hace un llamamiento a los padres para que den herramientas alternativas a sus hijos y que aprendan a entretenerse con algo más que los dispositivos digitales. Dice que la tecnología no es ni buena ni mala sino que depende del uso que se le dé. Desde su punto de vista, debe ser un complemento a la formación y desarrollo de los niños pero no la base.

Desde el STEI aplauden la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Manacor de "Zero pantalles de 0 a 3 anys" que va en esta línea buscando la conciencia de padres y docentes de los efectos perjudiciales de las pantallas en esta etapa.