Los sindicatos convocan una manifestación contra el ERE anunciado por el Grupo Juaneda

Los trabajadores del Grupo Juaneda se manifestarán el próximo 27 de noviembre en protesta por el ERE anunciado por la empresa que afectará a 231 trabajadores. Desde las organizaciones sindicales en Juaneda afirman que la empresa no está siendo transparente y que no van a facilitar la ejecución del expediente regulador de empleo.

Los sindicatos acusan la falta de transparencia del Grupo Juaneda en relación a los motivos de los despidos. Según la empresa este expediente se abre por dos motivos, uno económico y otro de organización. De los 231 afectados por el ERE, 134 trabajan en Clínica Miramar, 93 en Clínica Juaneda, y 14 en servicios generales. Los sindicatos sostienen que la compañía ha creado un entramado empresarial para justificar la ejecución del ERE. El coordinador del departamento jurídico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Jorge Rivas, afirma que para continuar con una negociación de los despidos será necesario conocer la situación patrimonial del grupo empresarial e información específica sobre la reestructuración de Juaneda.

El próximo miércoles tendrá lugar una nueva reunión entre las organizaciones sindicales y Grupo Juaneda. Para este encuentro se solicitarán los 25 documentos sobre los balances fiscales del grupo que no fueron presentados previamente. Desde UGT opinan que hay discrepancias importantes para la justificación del ERE y no creen que el grupo esté perdiendo dinero, por lo que afirman que no pondrán nada fácil su ejecución.