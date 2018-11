Mandiola: "Tengo la sensación de que estamos para competir con cualquiera"

El Atlético Baleares quiere continuar con su buena racha de victorias en Son Malferit y desea repetirlo este domingo a las 12.00 contra el Teruel. El conjunto de Manix Mandiola sólo ha perdido un partido como local en lo que llevan de temporada.

Su próximo rival, Teruel, se encuentra en la posición 13 de la clasificación con 14 puntos respecto a los 21 del Atlético Baleares. Los aragoneses han ganado tres partidos en casa, han empatado cinco y tan solo han ganado uno fuera.

El técnico blanquiazul quiere continuar trabajando porque no quiere sorpresas ante el visitante: “Tengo la sensación de que estamos para competir con cualquiera, queremos seguir con esta línea. El Teruel viene de ganar en Barcelona, ganó 0-2 al Hércules, les marcan poco, será un partido complicado. Además, no tienen presión porque vienen del subidón del ascenso. Tenemos que hacer bien lo nuestro. Es un partido para llegar a los 24 puntos.”

Para este encuentro regresan al terreno de juego los centrocampistas Alberto Castaño “Canario” y Samuel Shashoua que no pudieron estar en el último encuentro contra el Ebro por lesiones. Quién no estará el domingo es Rubén González que aún no se ha recuperado.

Mandiola ha empezado a hacer números de cara al final de la liga: “El año pasado se lograron 24 puntos en la jornada 28 y esta temporada sería en la 13. Hacen falta 45 puntos para salvarse, 55 para la Copa y sesenta y algo para playoff.” Además ha insistido que el objetivo que tienen desde principio de año es el de salvarse en la categoría y, por el momento, lo han logrado. Ahora quieren dar un paso más allá.

El vasco ha comparado su equipo con la situación del Real Mallorca: “Hace poco oí a Vicente Moreno decir que con los puntos que tienen no van a ningún lado y aquí pasa lo mismo, si el domingo aquí el Teruel nos pinta la cara parecerá que somos malísimos y tampoco es eso".