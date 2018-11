Atracción de industria

Los planes de industrialización y mejora de las empresas de Medina del Campo no acaban de poner de acuerdo a los grupos políticos en el Ayuntamiento medinense.

El grupo socialista se muestra satisfecho con los planes que durante estos últimos años se han puesto en marcha y recuerdan las presentaciones de Medina a inversores y empresarios o el plan de captación de ideas. Distintas acciones que, consideran, sirven de impulso a empresarios de la villa para mejorar su proyecto o para que otros se puedan instalar en Medina del Campo.

No lo tiene tan claro el concejal independiente Fidel Lambás quien asegura que no se está trabajando bien porque no se facilita el trabajo a las empresas que se quieren instalar en la villa. Llegan proyectos, asegura, pero los promotores se cansan de la tardanza y lentitud en la concesión de licencias. Por su parte, el grupo popular, reconoce que se han puesto en marcha distintos planes pero lamentan que sólo se presenten y nunca se facilite información sobre su marcha y desarrollo para poder evaluarlos.

Con respecto a estos planes, los socialistas se muestran satisfechos de sus resultados hasta el momento. Además reconocen que ya se va pasando por mejor momento económico en Medina del Campo.