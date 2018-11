Cristina Narbona, sobre el trasvase: "Ninguna ley podrá evitar que, si no llueve, haya agua del trasvase"

Cristina Narbona cree que es absurdo hablar de seguridad jurídica por encima de la seguridad ambiental, porque "en once meses con gobiernos del PP en Madrid y Murcia no ha habido agua del trasvase". La exministra cree que de cara al futuro no habrá ninguna ley que pueda evitar que si no hay agua no llegue agua del trasvase", por lo que el Gobierno debe ser "responsable" y anticiparse a posibles situaciones de sequía proponiendo otras soluciones que garanticen ese recurso.

Entiende -dice- que para el PP este sea un tema recurrente "porque ha engañado mucho a la ciudadanía", y ha recordado que gracias a la desalación, demonizada en su época como ministra, ha habido agua en la Región en un tiempo prolongado de sequía.

La ex ministra ha asegurado que el borrador de la ley sobre cambio climático en ningún momento pone "fecha de caducidad" al trasvase.

En su opinión, debatir ahora sobre el cambio de reglas del trasvase es un asunto de "tercera derivada", puesto que el problema está en cómo plantear la legislación para tener en cuenta los riesgos de falta de agua cada vez más importantes de manera que se garantice el agua para la Región de Murcia necesita.

Narbona ha pedido al nuevo equipo de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura que implemente una política de control del agua y de su calidad para evitar en el futuro problemas de contaminación como los que sufre el mar Menor, y que ponen en riesgo la actividad económica.