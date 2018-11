2.922 funcionarios menos en los últimos cinco años

Informe de la Cámara de Comptos sobre las cuentas generales de 2017 que incluye un análisis sobre la plantilla orgánica de la Administración foral y la evolución en el personal fijo durante los últimos años.

Entre 2013 y 2017 ha habido 3.523 bajas de funcionarios, la mayoría por haber accedido a la jubilación, mientras que solo 601 funcionarios han ingresado en la Administración foral. Esto supone una variación negativa de 2.922 funcionarios en los últimos cinco años.

Un desfase que "se ha compensado a través de la contratación temporal, que ha aumentado notablemente". De hecho, a finales de 2017 el 45 por ciento de la plantilla de la Administración foral era personal temporal. Para la Cámara de Comptos, ese índice es "excesivo y preocupante" y ha advertido de "la descapitalización del personal y del envejecimiento de la plantilla", cuyas consecuencias considera "negativas". En este sentido, el informe señala que más de la mitad de la plantilla de funcionarios superan los 50 años.

Por todo ello, Comptos urge al Gobierno de Navarra a que "reduzca la temporalidad de su plantilla a través de ofertas públicas de empleo".

Situación económica



La Cámara de Comptos ha destacado que la situación financiera de la Administración foral en 2017 presenta "una clara mejoría" en los indicadores económicos-financieros respecto a anteriores ejercicios, a la que han contribuido, ha indicado "la actualización de la aportación del Convenio Económico con el Estado y la reforma fiscal de 2016".

El informe señala que la Administración foral gastó el año pasado 3.984 millones e ingresó 4.528 millones. En el capítulo de gastos destacan cuatro áreas: sanidad, con algo más de 1.000 millones; Educación, con 635 millones; el convenio económico con el Estado, al que se dedicaron 511 millones,; la protección social, que suma casi 500 millones; y la deuda pública, que exigió un gasto de 381 millones.

Comptos ha indicado que las cuentas analizadas "reflejan fielmente la imagen del patrimonio, la situación financiera y del resultado económico y presupuestario". Apunta, no obstante, tres salvedades: "la no aplicación en toda su extensión de la normativa contable; la falta de un inventario de bienes; y el no registro de las obligaciones generadas por el montepío de funcionarios".

Respecto a los datos de 2016, los gastos "se han mantenido prácticamente igual", mientras que los ingresos han aumentado un 12 por ciento.

El informe subraya que la situación financiera de la Administración foral presenta "una clara mejoría" en los indicadores económicos-financieros respecto a anteriores ejercicios.

Esta evolución positiva se plasma en que los ingresos corrientes superan en 272 millones los gastos corrientes, incluida la carga financiera. Por primera vez en los últimos años, el remanente de tesorería presenta un valor positivo en 360 millones, "lo que refleja capacidad para amortizar deuda o acometer inversiones", ha resaltado Comptos.

A 31 de diciembre de 2017, la deuda de la Comunidad foral ascendía a 3.258 millones, lo que supone un incremento de 200 millones respecto al ejercicio anterior debido a "la necesidad de financiación externa para hacer frente a vencimientos de deuda". El informe apunta, en este sentido, la "dependencia" de la Hacienda Foral del calendario de amortización de deuda y de la evolución de los tipos de interés de la misma.

17 EMPRESAS PÚBLICAS CON 1.100 EMPLEADOS

Finalmente el informe se refiere a las empresas y fundaciones públicas. En la actualidad existen 17 empresas con 1.100 empleados. El resultado global del ejercicio fue negativo en 369.000 euros. La deuda a largo plazo de las sociedades públicas suma 120 millones.

Respecto a las cinco fundaciones públicas, tiene un patrimonio neto de 1,8 millones y una deuda a largo plazo de 5,4 millones. Emplean actualmente a 154 personas.

El informe de la Cámara de Comptos incluye también un seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes. Entre las que quedan pendientes cita la "necesidad de aprobar el Plan General de Contabilidad Pública de Navarra o, en su defecto, aplicar en toda su extensión el Plan General de Contabilidad Pública"; también recomienda que "se reflejen en el balance las obligaciones del montepío de funcionarios, que se elabore un inventario de todos los bienes de la Administración foral y que el sistema contable ofrezca información sobre el coste de los servicios públicos".