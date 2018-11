Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha dejado sus impresiones de la complicada visita de su equipo a la cancha del Real Madrid.

-Sin excusas. "Puedes pensar que como es el Madrid puede estar justificado el ganarles pero el coste puede ser muy grande si te gana fácil. Creo que hay que afrontarlo como un partido más, hay que seguir siendo serios, que ante momentos complicados del partido seamos capaces de encontrar soluciones porque sabemos que serán mayores. El objetivo es competir el mayor número de minutos y luego ya se verá".

-Sí se juegan mucho. "Tienen variantes tácticas por la situación del equipo y por eso debemos tener respeto y seriedad por el rival y darle importancia al partido, no pensar que si se pierde no se pierde nada. Tengo miedo que ese no perdemos nada que al final salgas tocado del partido. Tenemos obligación de competir ese partido y luego es evidente que hay superioridad de un equipo a otro. Hay que competir de formar honesta y seria".

-Complicación. "Ahora en la mente de todos ves la victoria muy lejos. Debes empezar, competir y ya se irá viendo. En ese sentido hay que construir y afrontar ese partido. Y una vez que vas viendo cómo va el partido, entonces vas por un lado u otro, y te puede pasar como a Andorra".

-Calendario complicado. "Yo lo que veo es que no quiero ni pensar en el calendario. Porque ahora vamos fuera a Madrid y Valencia, y está forma del calendario no es buena para los modestos. Digamos que no es bueno repetir dos partidos fuera seguidos. Son las normas de competición y hay que aceptarlas. No se si le viene bien o mal, pero es lo que toca y ya está".

-Lesión. "Barro no jugará contra Madrid y Valencia porque tiene un problema en la tibia, Iva pequeña fisura, y para que se solidifique un poco necesita descanso. No podemos correr el riesgo de que vaya a más".

-Jorge Gutiérrez. "Le puse en el tercer cuarto pero pierde una bola de toca la rodilla y lo siento enseguida, no le sentó bien, tuvimos nuestros más y menos. Pero luego salió al final y estuvo mejor. Necesita una mayor regularidad en el equipo porque es muy importante para nuestro equipo".

-Claves contra el Madrid. "Tiene tanta calidad de jugadores que empiezan y se van poniendo durante el partido. No hay que pensar mucho en el madrid y si en las cosas que tú tienes que hacer. Tener el partido bien preparado e ir viendo. Porque la dificultad que tiene es como estas en pista con Tabares y están ellos sin Tabares para cambiar la mentalidad tú equipo y adaptarte".

-Sanadze. "Está en valoración ahora mismo. Es un jugador que creo que nos puede ayudar. El club tiene dificultades económicas para lograr quedarse y tras el partido contra el Madrid se verá. No está fácil pero no lo descarto. Pero creo que es un jugador válido y lo que ha estado en pista nos ha dado cosas buenas".

-Xabi Oroz. “Es un jugador que va a este con nosotros toda la temporada; estoy contento con su trabajo, es un jugador de rol y con perfil defensivo. Tiene 22 años, para mi que le falta aún mucho bagaje en la ACB y debe crear mucho. Generar expectativas sobre él no es bueno. Y me sorprende que se me pregunte por Oroz por ser gipuzkoano y se le de mucha importancia al jugador. Para mi no es bueno, meterle una presión excesiva e innecesaria al jugador y no es la mejor jugador forma de ayudarle. Por mucho que respete a los jugadores gipuzkoanos y todo tiene un proceso en la vida. No acabo de entenderlo, solo por el hecho de ser Gipuzkoa, pero no nos podemos poner una careta de cómo se compite en la ACB, y no me voy a tirar piedras contra mi tejado".