El alcalde de Cuéllar respalda la gestión de la concejal Sonia Martín y no acepta la dimisión que solicita el PSOE

El alcalde de Cuéllar, Jesús García defiende la gestión y el trabajo de la concejal de Cultura, Sonia Martín y no acepta la petición de dimisión que esta semana solicitó el PSOE local. García ha explicado que la concejal acudió al Congreso de Belenistas celebrado en Vitoria en octubre de 2017 en calidad de concejal del Ayuntamiento. "Existe un documento firmado por el presidente nacional de la Asociación de Belenistas, con más de 78 asociaciones respresentadas, donde certifica que la señora Martín Quijada asiste en calidad de Concejal de Cultura de este Ayuntamiento y que como tal tiene acreditación para los actos institucionales", apunta el alcalde.

Así mismo Jesús García no acepta la dimisión solicitada por el PSOE y felicita a la concejala por los casi cuatro años de gestión en el area de Cultura y "de forma muy especial en lo referido al belenismo. Algo que se estaba extinguiendose se ha recuperado en estos últimos años y todo gracias al trabajo de esta concejala". El alcalde ha recordado que Cuéllar ocupa un lugar muy destacado dentro del belenismo a nivel nacional, se ha creado una ruta de belenes en Cuéllar con más de 20.000 visitas en el mes de diciembre y un encuentro nacional con la asistencia de 260 personas en julio de 2017. Además ha comentado que se ha recuperado una actividad habiéndose formado una asociación con más de 120 socios.

García considera la presencia de la concejal en estos congresos como "necesaria y beneficiosa para el municipio" y cree que gracias a esto y a un sinfín de viajesy reuniones con otras asociaciones, "ha contribuido a dotarnos de conocimiento y experiencia, lo que se ver reflejado en los belenes que se montan en nuestro municipio". Para el alcalde el gasto esta más que justificado y la repercusión económica en beneficio del Ayuntamiento es muy positiva. El primer edil ha explicado que este año se montarán dos belenes en espacios públicos del Ayuntamiento, la sala Alfonsa de la Torre y Tenerías. García ha detallado que se ha pedido presupuesto de un belén, la mitad en cuanto a superficie del instalado en Tenerías y el presupuesto es de 3.000 euros. "Este trabajo está siendo realizado por la concejal en horas nocturnas y con ayuda de voluntarios de la asociación cuellarana", apuntó.

Por último García se ha seguido dirigiendo al portavoz socialista, Carlos Fraile, diciendole que "con sus declaraciones demuestra una vez más que ignora lo que ocurre en el municipio" y le recomienda pisar más la calle. "Su actitud de pedir dimisiones no es lo más adecuado y con todo mi respeto, procure qeu la próxima dimisión que se pida no sea la suya con argumentos válidos". Así mismo García ha insistido en que Fraile utiliza las peores armas de la política: la mentira y el insulto de forma continuada. "Solicita información sobre el asunto y sin tiempo para facilitársela sale dos veces en la prensa, enlodando, falseando y creando dudas. Con esta actitud tengo que decirle que el partido socialista no se merece qeu usted sea su candidato", ha añadido.