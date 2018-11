Javier Imbroda pilla despistados a los afiliados naranjas en la pegada de carteles

Ciudadanos está convencido de que las elecciones andaluzas son "decisivas" para los andaluces y, por ello, cree estar viviendo un "momento histórico". Esta idea flotó ayer entre los afiliados reunidos en el Balneario de los Baños del Carmen de Málaga, una instalación con unas magníficas vistas al mar, y a la ciudad en la que la formación liderada por Albert Rivera quiere empezar a construir el cambio que quiere para Andalucía.

A pesar de que afirman que el partido ha crecido en estos años en afiliados y simpatizantes, Ciudadanos no se dio un baño de masas en el acto del viernes en la pegada de carteles. Fue un acto familiar en el que participó un nutrido grupo de afilados. Las olas del mar se adentraban en la terraza de este clásico Balneario y unas pequeñas gotas caídas del cielo obligó a los periodistas y al equipo de organización de la campaña a echar capotes a las cámaras y a refugiarse en las carpas que estaban previstas, por si acaso.

La nube pasó. No fue para tanto y el ambiente recuperó su brío. Los afilados se arremolinaron a eso de las once de la noche para escuchar a sus líderes. El primero en intervenir fue el candidato estrella, Javier Imbroda, que afirmó eufórico que "por primera vez puede ser decisivo ese cambio que anhelamos y soñamos". Esgrimiendo símiles futbolísticos dijo que "ahora estamos en los play off" y "queda la final", que será el 2D. "El cambio vamos a conseguirlo entre todos", subió el tono el candidato por Málaga, pero cuando fue a pedir a los afilados naranjas que detrás de Ahora sí, "¿qué viene?", al entrenador se le escurrió la estrategia de las manos y pilló despistados a los allí reunidos. Una vez más, insitió, "Ahora sí", y después ¿qué viene? Entonces fue cuando se dieron cuenta de que era por el lema y, empujados por la voz de Inés Arrimadas, de fondo, cantaron todos: "Ahora sí, Ciudadanos".