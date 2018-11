Díaz acusa a la derecha de ser como "el perro del hortelano"

En su primer día de campaña, desde la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, la candidata socialista redobló sus criticas hacia la derecha.

Instalada en su estrategia de ignorar a Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e IU, Susana Díaz, acusó a los populares de ser como "el perro del hortelano", que no hicieron nada por Andalucía y ahora se ofenden porque el consejo de ministros haya aprobado un plan de 890 millones para el Campo de Gibraltar. ¿Y porqué no lo hicieron ellos?, se preguntó la candidata quien además se refirió a la visita de Juan Manuel Moreno al notario para dar fe de que no prestará sus votos al PSOE. "No, si no me va a votar él. Si yo quien quiero que me voten son los andaluces, dijo Díaz.

Díaz también advirtió en su primer día de campaña contra los cenizos que "quieren dibujar una Andalucía en blanco y negro", cuando la realidad es que la comunidad crecerá un mínimo del 2,7 por ciento según pronostican los principales analistas económicos. Pero a la derecha les molesta, cree Díaz, que esta comunidad haya creado el doble de empleo que otras comunidades y que los andaluces vivan mejor, porque esa buena situación "es imcompatible con la Andalucía que ellos venden".

"No han aportado nada a Andalucía" concluye la candidata, convencida de que el PSOE, que es el partido de Andalucía, ganará las elecciones aunque pide que nadie se relaje.

En un acto celebrado en una caseta del recinto ferial, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, aseguró antes que la gente está cansada de tópicos y de que "nos digan que tenemos que hacer." A Ciudadanos, la formación con la que firmaron un acuerdo de Investidura en la pasada legislatura, les llamó "antisistemas" por querer chantajear ahora al PSOE con la estabilidad.

Por eso apeló a la dignidad de los andaluces para ganar las elecciones del próximo 2 de diciembre.

Susana Díaz tiene este sábado un acto en la facultad de Derecho de Málaga, y después paseo por las calles de Velez Málaga y Nerja.