El flamenco de Albert Rivera

Me sorprende lo absurdas que pueden llegar a ser algunas polémicas. La campaña de los premios Rey Jaume I es un buen trabajo creativo que algunos no han sabido o no han querido entender. No falta al respeto ni rebasa la línea de los políticamente correcto. El problema es que los que la han criticado lo han hecho sin ver el trabajo en su conjunto. Aunque lo más bochornoso es que algunos hayan entrado en este juego de la estupidez para sacar tajada. Señor Albert Rivera, la campaña no la han hechos políticos, como sostiene usted en Twitter,... la ha hecho la fundación que organiza desde hace 30 años los premios de investigación más importantes de este país. Pero no, usted prefiere la charca, la confrontación, en lugar de hablar de ciencia y de emprendimiento. Ah, y una cosa más: ¡¡viva el flamenco!!

