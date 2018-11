Contra la ludopatía

El pleno del Consell ha aprobado la modificación del Reglamento de salones recreativos y de juego para fijar una distancia mínima de 700 metros entre estos locales y establecer más restricciones en materias como los accesos. Es una buena medida, pero solo parte del problema. Porque el verdadero riesgo del juego y las apuestas está en lo móviles y en las tablets.

El acceso al juego a través de plataformas online es tán fácil como peligroso, sobre todo para menores y jóvenes. Y si a eso le añadimos toneladas de publicidad, encontramos el abono perfecto para la ludopatía. Las cifras de enganchados al juego no paran de crecer.

Es un gran problema, de dimensiones globales, pero esto no resta resposabilidad: por supuesto, es materia de educación, pero también de legislación y sobre todo de sanciones, para que los incumplimientos no queden impunes. Hay quien dice, no sin razón, que la ludopatía es la adicción del siglo XXI. Y habrá que tomar medidas, cuanto antes.